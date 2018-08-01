النفط يهوي بفعل زيادة في مخزونات الخام الأمريكية

هبطت أسعار النفط، الأربعاء، دون 74 دولارا للبرميل، بفعل تقارير أشارت إلى ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، إضافة لزيادة في إنتاج "أوبك"، مما يعزز المؤشرات على وجود وفرة في الإمدادات.

وبحلول الساعة 11:53 بتوقيت غرينيتش، انخفض خام القياس العالمي مزيج "برنت" بواقع 1.17 دولار إلى 73.04 دولار للبرميل، بعد أن كان قد هبط في وقت سابق من التداولات إلى 72.97 دولار للبرميل.

فيما تراجع الخام الأمريكي بواقع 88 سنتا إلى 67.88 دولار للبرميل، وهوى الخام الأمريكي في يوليو بنسبة 7%، بينما هبطت عقود "برنت" أكثر من 6%، وهو أكبر انخفاض شهري للخامين القياسيين منذ يوليو 2016.

وأورد معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بواقع 5.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، فيما توقع المحللون انخفاضا قدره 2.8 مليون برميل، على أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

إلى جانب ذلك أظهر مسح لوكالة "رويترز"، أن إنتاج منظمة "أوبك" ارتفع في يونيو وبلغ أعلى مستوى في 2018، رغم انخفاض إمدادات إيران، التي تواجه عقوبات أمريكية.

كذلك تعرضت أسعار النفط لضغوط بسبب دلائل على احتمال حل مشكلة تعطل الإمدادات عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر.

المصدر: "رويترز"