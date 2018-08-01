قطر تضخ استثمارات ضخمة في بريطانيا

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن قطر أنفقت ما يزيد على 3 مليارات جنيه استرليني في مشاريع ببريطانيا، كدليل على ثقتها في المملكة المتحدة بعد خروجها من الكتلة الأوروبية.

وقامت الدوحة بالاستثمار رغم التحديات المالية التي تواجهها، بعدما فرضت السعودية وثلاث دول عربية أخرى حصارا إقليميا عليها منذ أكثر من عام، دفعها لسحب 20 مليار دولار من ودائعها في الخارج لتخفيف عواقب الحصار، ولضخ سيولة في النظام المصرفي المحلي.

وأوردت الصحيفة في مقال نشرته، أمس الثلاثاء، أن الدوحة أنفقت أكثر من 3 مليارات جنيه في مشروعات البنية التحتية والعقارات ببريطانيا خلال الأشهر الـ16 الماضية، منها 1.1 مليار جنيه استرليني في مشاريع البنية التحتية و1.7 مليار في العقارات.

وتأتي هذه الاستثمارات الضخمة كجزء من تعهدات أعلنتها قطر، في مارس من العام الماضي، بإقامة استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه استرليني بالمملكة المتحدة.

ونقلت الصحيفة تصريحات لوزير المالية القطري، علي شريف العمادي، بأن بلاده تعهدت باستثمار 5 مليارات جنيه استرليني ببريطانيا خلال 3 سنوات، مضيفا أن المملكة المتحدة تعتبر سوقا جيدا للاستثمار، وذلك في وقت تواجه فيه لندن تحديات اقتصادية بسبب عزمها الخروج من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "فاينانشيال تايمز"