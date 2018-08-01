روسيا تستضيف في 2022 أكبر فعالية في مجال الطاقة بالعالم

أعلن مجلس الطاقة العالمي، أمس الثلاثاء، أن روسيا ستستضيف مؤتمر الطاقة الدولي المزمع انعقاده في 2022، والذي يعد أكبر فعالية في العالم في مجال الطاقة.

وفازت روسيا بحق استضافة المؤتمر، الذي ينعقد مرة كل ثلاث سنوات، بعدما صوتت الدول الأعضاء في المجلس لصالحها، متفوقة بذلك على الولايات المتحدة والبرتغال، اللتين نافستاها لاستضافة هذا الحدث.

وأعرب وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، عن شكره للمجلس العالمي حيال قراره بعقد مؤتمره في روسيا، مؤكدا على الأهمية الكبيرة للحوار في قضايا مهمة مثل الطاقة بشكل مستقل عن السياسة.

وستستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية مؤتمر الطاقة، الذي سينعقد في نسخته الـ25، ما بين 11 و15 يونيو من عام 2022. ويهدف المؤتمر إلى تطوير أساليب استخدام الطاقة، والوصول إلى الاستخدام الأمثل لها، إضافة لتعزيز إمدادات الطاقة المستدامة.

يشار إلى أن مؤتمر الطاقة الدولي، يعد أكبر فعالية في مجال الطاقة في العالم، حيث سيعقد العام المقبل في مدينة أبو ظبي الإماراتية، بعد أن كان قد انعقد في مدينة إسطنبول التركية عام 2016.

مجلس الطاقة العالمي هو مجلس لقادة الفكر والخبراء في مجال الطاقة، يتخذ من لندن مقرا له، تأسس في 1923، وللمجلس لجان فيما يقرب من 100 دولة في العالم، من بينها كبرى الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.

المصدر: وكالات