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هذه أكبر الملاذات الضريبية في العالم!

مال وأعمال

هذه أكبر الملاذات الضريبية في العالم!
Globallookpress
هذه أكبر الملاذات الضريبية في العالم!
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نشرت مجموعة بوسطن الاستشارية مؤخرا تقريرها السنوي حول الثروة العالمية، وقام خبراء المجموعة بتصنيف أكبر الملاذات الضريبية في العالم للعام 2017.

توجد أكثر النظم الضريبية المفضلة للأفراد والشركات في عدد قليل من الدول في العالم، وتستفيد من هذه الملاذات الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء والمؤسسات المالية الكبيرة، التي تحتاج لإخفاء أموالها تجنبا لدفع ضرائب مرتفعة.

وفيما يلي أكبر الملاذات الضريبية في العالم للعام 2017:

المصدر: "فيستي"

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