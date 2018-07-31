شركة مهددة بعقوبة بسبب مطبخ الرئيس بوتين

تحقق هيئة مكافحة الاحتكار الروسية في إعلان نشرته كبرى الشركات العاملة في روسيا بمجال صناعة الأجهزة المنزلية "Bork" استخدمت خلاله مقطع فيديو للرئيس الروسي، للترويج لمنتجاتها.

ونشرت "Bork" في نهاية مايو الماضي على قناتها في موقع "يوتيوب" إعلانا يحمل عنوان "تقنية بورك في مطبخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، ولإعداد الإعلان قامت الشركة باقتطاع مقطع فيديو من فيلم وثائقي عن الرئيس الروسي بعنوان "اليوم مع الرئيس".

ويظهر في مادة "Bork" الإعلانية، التي تستمر لمدة 20 ثانية، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مطبخ وهو يتوجه إلى البراد، وخلال ذلك قامت "Bork" بإضافة تسميات وأرقام لمعدات منزلية متواجدة في المطبخ، قالت إنها من إنتاجها، وفي نهاية الإعلان تظهر العلامة التجارية للشركة.

وقالت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، بحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي" أمس الاثنين، إن شركة "Bork" معرضة لغرامة تصل إلى 500 ألف روبل ما يعادل نحو 8 آلاف دولار بسبب استخدامها مقطع فيديو للرئيس الروسي للترويج.

وأضافت الهيئة أنها لم تتلق أية شكوى بشأن هذا الإعلان، وأنها ستحقق في هذه المسألة، وفي حال تم اكتشاف انتهاكات ستقوم باتخاذ إجراءات بموجب القانون الروسي، أي أن "Bork" ستواجه غرامة تتراوح بين 100 و500 ألف روبل (حوالي 8000 دولار).

(الدولار = 62.5 روبل)

المصدر: "نوفوستي"