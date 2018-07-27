روسيا ترفع إنتاج النفط في يوليو

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن الشركات النفطية الروسية سوف تعيد مستوى إنتاج النفط في يوليو الجاري بمقدار 200-250 برميلا يوميا بموجب صفقة "أوبك +".

وأوضح نوفاك للصحفيين، على هامش قمة "بريكس" في جوهانسبورغ ، أن روسيا سوف ترفع حجم الإنتاج بهذا المقدار حسب الصفقة التي قد خفضت بموجبها مستوى إنتاجها النفطي بـ300 ألف برميل يوميا مقارنة مع معدلات أكتوبر 2016.

وجاء ذلك على خلفية قرار الدول الـ24 المشاركة في صفقة "أوبك +" في يونيو تخفيف القيود المفروضة عليها ورفع مستوى الإنتاج النفطي المشترك بمليون برميل يوميا.

ورجح نوفاك رفع سقف الإنتاج هذا لاحقا في سبتمبر المقبل، بعد تحليل ما يجري في مجال الإنتاج النفطي بليبيا وغيرها من الدول.

وأشار الوزير الروسي إلى أن سوق النفط قد راعت في أسعارها الحالية مخاطر انسحاب إيران منها بسبب العقوبات الأمريكية، موضحا أن أسعار النفط لا تزال على مستوى 73-74 دولارا بالرغم من تطورات الأحداث على الصعيد الدولي.

المصدر: وكالات