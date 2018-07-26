 
مباشر

إعلان دول "بريكس": منظومة التجارة المتعددة الأطراف تواجه تحديات غير مسبوقة

مال وأعمال

إعلان دول
RT
قمة بريكس في جوهانسبرغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkg3

شددت دول "بريكس" في إعلان جوهانسبرغ الصادر عن قمتها في جنوب إفريقيا على الدور المركزي لمنظمة التجارة العالمية ودعت الجميع للالتزام بقواعدها.

وجاء في الإعلان المشترك الذي تبنته قمة "بريكس"، ووافق عليه زعماء روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا: "نعترف بأن منظومة التجارة المتعددة الأطراف تواجه تحديات غير مسبوقة. ونشدد على أهمية اقتصاد عالمي مفتوح".

إقرأ المزيد
الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الصيني يدعو إلى التمسك بمبادئ التعددية في التجارة

ودعت "بريكس" إلى التخلي عن السياسات الأحادية الجانب والحمائية الاقتصادية في التجارة العالمية.

جدير بالذكر أن موضوع التجارة الدولية، وضرورة الحفاظ على التعددية فيها، والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، كانت من بين المواضيع الرئيسية التي ناقشها زعماء دول "بريكس" خلال قمة جوهانسبرغ، وخاصة على خلفية الرسوم التجارية الأمريكية على الصادرات من مختلف الدول، ومن بينها الصين وروسيا.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا