إعلان دول "بريكس": منظومة التجارة المتعددة الأطراف تواجه تحديات غير مسبوقة

شددت دول "بريكس" في إعلان جوهانسبرغ الصادر عن قمتها في جنوب إفريقيا على الدور المركزي لمنظمة التجارة العالمية ودعت الجميع للالتزام بقواعدها.

وجاء في الإعلان المشترك الذي تبنته قمة "بريكس"، ووافق عليه زعماء روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا: "نعترف بأن منظومة التجارة المتعددة الأطراف تواجه تحديات غير مسبوقة. ونشدد على أهمية اقتصاد عالمي مفتوح".

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ودعت "بريكس" إلى التخلي عن السياسات الأحادية الجانب والحمائية الاقتصادية في التجارة العالمية.

جدير بالذكر أن موضوع التجارة الدولية، وضرورة الحفاظ على التعددية فيها، والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، كانت من بين المواضيع الرئيسية التي ناقشها زعماء دول "بريكس" خلال قمة جوهانسبرغ، وخاصة على خلفية الرسوم التجارية الأمريكية على الصادرات من مختلف الدول، ومن بينها الصين وروسيا.

المصدر: وكالات