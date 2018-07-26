فنزويلا تحذف 5 أصفار

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن بلاده ستحذف 5 أصفار من عملتها "البوليفار"، وذلك في وقت حذر فيه صندوق النقد الدولي من أن نسبة التضخم قد تصل مليون بالمائة نهاية العام.

وقال مادورو خلال جلسة لحكومته إن ذلك يأتي في إطار خطة لإنعاش الاقتصاد واستقرار السوق المالية في البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات.

وعزا مادورو الأزمة الاقتصادية والتضخم الجامح في بلاده إلى ما وصفه بـ"الحرب الاقتصادية"، التي يشنها اليمين الفنزويلي والولايات المتحدة لإسقاطه.

كما تعهد الرئيس الفنزويلي، اليوم الخميس، بتغيير قوانين التداول بالعملة الأجنبية لجذب الاستثمارات للبلاد.

وقال: "سأرسل إلى الجمعية الوطنية التأسيسية (البرلمان)، مشروع قانون يتعلق بتغيير قواعد صرف العملة الأجنبية، من أجل تصحيح بعض الجوانب، التي من شأنها إزالة الحواجز أمام تدفق العملات الأجنبية، بحيث تكون هناك استثمارات بالعملة الأجنبية في فنزويلا".

المصدر: وكالات