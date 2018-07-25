"العال" الإسرائيلية تسحب التماسها بتقييد رحلاتها عبر السعودية

أعلنت شركة الطيران "العال" الإسرائيلية، سحبها التماسا قدمته إلى المحكمة العليا في إسرائيل بتقييد تسيير رحلات الطيران من و إلى البلاد عبر المجال الجوي السعودي.

وقالت "العال" في بيان مقتضب إن "القرار جاء في أعقاب جلسة استماع بشأن هذا الأمر عقدت في 18 يوليو الجاري"، لكنها لم تذكر المزيد من التفاصيل.

وقدمت شركة الطيران الإسرائيلية استئنافا في مارس الماضي، بعد أن فتحت السعودية مجالها الجوي للمرة الأولى أمام الرحلات التجارية إلى إسرائيل.

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وأنهت رحلة طيران تاريخية سيرتها شركة الطيران الهندية (إير إنديا) في مارس الماضي، حظرا استمر 70 عاما على عبور الطائرات المتجهة أو القادمة من إسرائيل، فيما ينظر إليه الكثيرون على أنه مؤشر على ذوبان للجليد في العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل ويتعين على شركة الطيران الإسرائيلية، أن تتخذ مسارا أكثر التفافا لتفادي العبور في المجال الجوي للمملكة، وهو ما تقول إنه "يضيف ساعتين إلى زمن رحلات الطيران ويزيد التكاليف".

المصدر: رويترز