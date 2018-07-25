ترامب: يمكن العودة عن رسوم السلع الأوروبية واعتماد مبدأ المعاملة بالمثل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه مستعد للتراجع عن فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، في حال تخلى الأخير عن فرض الرسوم على السلع الأمريكية.

وكتب الرئيس الأمريكي على تويتر: "غدا سيصل ممثل الاتحاد الأوروبي إلى واشنطن لإبرام صفقة حول التجارة، وأقترح إلغاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كل الرسوم والتعريفات والقيود والدعم المالي".

وأضاف: "نحن مستعدون لوقف الحرب التجارية، أما الجانب الأوروبي فغير مستعد لذلك".

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وسيجري ترامب غدا مباحثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الذي سيصل إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل.

وسيركز الجانبان على المشاكل التجارية بينهما، بعد توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إثر إعلان ترامب، عن فرض الرسوم الجمركية على الفولاذ والألمنيوم المستورد من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وكندا.

المصدر: انترفاكس