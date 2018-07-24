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هايلي: واشنطن لا تثق ولن تثق بروسيا وبوتين

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هايلي: واشنطن لا تثق ولن تثق بروسيا وبوتين
Reuters
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أكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أن موقف بلادها تجاه روسيا والقيادة الروسية يتسم بعدم الثقة، مشددة على أن واشنطن لن تثق أبدا بموسكو تحت أي ظرف.

وأضافت هايلي في حديث لـCBN: "نحن لا نثق أبدا بروسيا، ولا نثق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبلادنا لن تثق بروسيا أبدا".

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وتابعت: "لن يصبحوا أبدا أصدقاء لنا، وهذه حقيقة وهذا هو الواقع".

واعترفت رغم ذلك، بأن لقاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع زعيمي كوريا الشمالية وروسيا كانت ضرورية.

وقالت: "هذا ما كان يجب أن يحدث، فلا يمكنك أن تفهم الجانب الآخر حتى النهاية إذا لم تقم بالتحدث إليه والتواصل معه".

المصدر: انترفاكس

 

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