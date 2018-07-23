روسيا قد تساعد قطر في كهربة منشآت المونديال

عرضت روسيا على قطر مساعدتها وتقاسم الخبرات معها في مجال تزويد المنشآت الرياضية بالكهرباء ومواكبة عملها، خلال الفعاليات الجماهيرية بما فيها بطولة كأس العالم في قطر 2022.

وقالت وزارة الطاقة الروسية، إنه تم بحث سبل هذا التعاون خلال زيارة النائب الأول لوزير الطاقة الروسي اليكسي تكسلر إلى قطر.

وفي تصريح له بهذا الصدد، قال تكسلر: "تملك روسيا شبكات كهربائية واسعة، ويجري في الوقت الحالي تطوير تكنولوجيات الشبكة الذكية. ونحن نعمل بنشاط لتوسيع كفاءاتنا في مجال الطاقة الشمسية، وكل هذا يمكن أن يصبح مجالا للتعاون بين موسكو والدوحة".

إقرأ المزيد

والتقى تكسلر خلال زيارته إلى قطر وزير الطاقة القطري محمد بن صالح الذي بحث معه سبل تطوير التعاون ضمن "أوبك +"، ومنتدى الدول المصدرة للغاز التي تضم روسيا وقطر وإيران وبعض الدول الأخرى.

المصدر: تاس