وزراء مالية "العشرين" يناشدون أولي الأمر تفادي الحروب التجارية

دعا وزراء مالية الدول الأعضاء في "مجموعة العشرين" عقب اجتماعهم في بوينس آيرس، إلى منع تأجيج التناقضات في التجارة البينية تفاديا لإثارة الحروب التجارية.

وأشار الوزراء في بيان صدر عن اجتماعهم إلى أن "تصاعد التوتر في التجارة والمجال الجيوسياسي" يهدد النمو الاقتصادي العالمي بشكل خطير.

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كما شددوا على ضرورة "بدء الحوار والعمل على الحد من المخاطر الكامنة وتعزيز الثقة".

واعتبر وزير الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دوخوفني، أنه لا يجوز أن تتأثر G20 بالخلافات بين الدول الأعضاء فيها.

وشدد على ضرورة حل الخلافات بين الدول على أساس ثنائي أو في إطار منظمة التجارة العالمية، وقال: "هذا لا يعني إنكار وجود التناقضات، ولكنه يجب علينا أن نحاول التوصل إلى توافق في الآراء، لأننا نقر بأهمية الحفاظ على الحيوية والانسجام داخل المجموعة".

وتأججت الخلافات التجارية مؤخرا بين الولايات المتحدة من جهة، والصين ودول الاتحاد الأوروبي من جهة، بعد فرض واشنطن رسوما جمركية عالية على الفولاذ وبعض المنتجات الأخرى المستوردة من هذه الدول.

المصدر: انترفاكس