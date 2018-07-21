باريس: الحرب التجارية مع واشنطن واقع

أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، أن الحرب التجارية قد بدأت بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، داعيا إياها للتخلي عن رسومها الضريبية على الألومينيوم والصلب.

وقال لومير، في تصريحات صحفية أدلى بها مساء السبت على هامش اجتماع لوزراء مالية دول "G20" في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس: "الجميع في مجموعة الدول العشرين يفهمون أن الحرب التجارية أمر واقع".

وأضاف لومير: "هذه الحرب التجارية لن تخلف إلا الخاسرين، إنها ستدمر فرص العمل وتمثل خطرا على النمو العالمي".

وحث وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي الإدارة الأمريكية على اتخاذ الخطوة الأولى نحو الحوار مع أوروبا، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية لن تتمكن من التقدم بمقترحاتها لحل القضية دون ذلك، وتابع: "ندعو الولايات المتحدة للعودة إلى المنطق السليم واحترام القواعد العالمية وحلفائها".

ولفت إلى أنه "لا يمكن أن تعتمد التجارة العالمية على قانون الغابات"، وأردف مشددا: "من غير المقبول الوضع الذي يعاني فيه الأوروبيون بسبب الرسوم التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة".

وتعهد لومير بأن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات مضادة حال فرض السلطات الأمريكية رسوما جديدة على البضائع الأوروبية، كما أكد أن الاتحاد لن يخوض مفاوضات حول التجارة الحرة مع الولايات المتحدة قبل إلغائها الضرائب على واردات الألومينيوم والصلب.

وأفاد بأنه لا يوجد أي خلاف بين فرنسا وألمانيا حول كيفية وتوقيت بدء المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.

ويسود توتر ملحوظ العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة على خلفية فرض السلطات الأمريكية، بقرار من الرئيس، دونالد ترامب، في الأول من يونيو، رسوما ضريبية على واردات الصلب بنسبة 25 بالمئة والألومينيوم بنسبة 10 بالمئة من دول الاتحاد الأوروبي وكندا.

كما تعهد ترامب، الذي انتقد مرارا في وقت سابق طبيعة العلاقات التجارية لبلاده مع الاتحاد الأوروبي، بفرض رسوم مماثلة على استيراد السيارات من أوروبا، التي انتقدت بشدة السياسة التجارية للرئيس الأمريكي وهددت بالرد بالمثل على الولايات المتحدة، حليفها التقليدي الأبرز.

المصدر: وكالات