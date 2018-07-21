شركات نفط أمريكية تعارض تشديد العقوبات على روسيا

ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدر في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن ممثلي شركات النفط والغاز الأمريكية المتعاونة مع روسيا، يحاولون إقناع أعضاء مجلس الشيوخ بعدم تشديد العقوبات ضد موسكو.

ونقلت الوكالة عن مصدرها، أن بين الجهات التي أعربت مخاوفها من تشديد العقوبات، غرفة التجارة الروسية الأمريكية، التي تنتمي إليها شركات إكسون موبيل وشل وشيفرون.

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ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن واشنطن تدرس إمكانية طرح كميات كبيرة من النفط الخام، من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي إلى السوق بشكل عاجل، حيث يهدف البيت الأبيض من ذلك إلى عدم السماح بحدوث ارتفاع قوي في أسعار النفط.

المصدر: لينتا رو