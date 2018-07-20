مصر تستعد لإنتاج آلاف الأطنان من الزيوت

أشرف وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، على توقيع مذكرة بين شركتي مصر للبترول وبتروناس الماليزية لإنتاج 30 ألف طن سنويا من الزيوت.

ووفقا لبيان أصدرته وزارة البترول المصرية سيتم تسويق الزيوت المنتجة خارج مصر وداخلها، من خلال التصدير لأسواق الدول الأفريقية، واستغلال الطاقة الإنتاجية الفائضة بمجمع خلط الزيوت المملوك لشركة مصر للبترول بمنطقة العامرية بمحافظة الأسكندرية.

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وقال وزير البترول المصري إن هذا التعاون يهدف لاستثمار البنية التحتية والطاقات الإنتاجية الفائضة في توفير منتجات بترولية متخصصة في أعلى مواصفات الجودة ولها مردود اقتصادي كبير من خلال المساهمة في توفير متطلبات السوق المحلية بدلا من الاستيراد لترشيد النقد الأجنبي، وتصدير كميات للأسواق الخارجية لزيادة الجدوى الاقتصادية والعائدات.

من جانبه، أوضح رئيس شركة مصر للبترول أن هذه الشراكة تستهدف استغلال فائض الطاقة الإنتاجية بمجمع الشركة في العامرية والتكنولوجيات المتقدمة لشركة بتروناس في إنتاج كميات من زيوت التشحيم المتخصصة، التي لا يتم إنتاجها محليا ويتم استيرادها من الخارج وذلك بواقع 20 ألف طن سنويا زيوت درجة أولى و10 آلاف طن سنويا من زيوت محركات الديزل.

المصدر: وكالات