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الكويت تنقذ العراق من أزمة الكهرباء

مال وأعمال

الكويت تنقذ العراق من أزمة الكهرباء
Reuters
الكويت تنقذ العراق من أزمة الكهرباء
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أفادت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، بأن دولة الكويت ستزودها بالوقود لتشغيل المحطات الكهربائية المتوقفة في البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان أنه "بتوجيه من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ستباشر وزارة النفط الكويتية بتجهيز وزارة الكهرباء العراقية بوقود الكازاويل لتشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة ودعم الوحدات العاملة".

وأوضحت أن "بارجة كويتية محملة بـ 30 ألف متر مكعب من وقود الكازاويل ستصل يوم غد السبت إلى موانئ البصرة كدفعة أولى وستتوالى الكميات وبشكل دوري على مدى الأيام المقبلة".

ويشهد العراق حاليا أزمة كهرباء حادة بسبب زيادة الطلب على الطاقة مع ارتفاع درجات الحرارة، وقلة محطات الإنتاج العاملة في البلاد.

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وقطعت إيران خط الكهرباء المغذي للعراق بقدرة ألف ميغاواط مطلع شهر يوليو الجاري، بسبب تراكم الديون ما أثر سلبا وبشكل مباشر على عدد ساعات تجهيز الكهرباء في محافظات ذي قار والبصرة وميسان جنوبي البلاد.

وتسببت أزمة الكهرباء وأزمات خدمية أخرى بمظاهرات شعبية واسعة اجتاحت مدن الجنوب العراقي للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين.

المصدر: "كونا"

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