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ترامب يهدد الصين برسوم على بضائع بقيمة 500 مليار دولار

مال وأعمال

ترامب يهدد الصين برسوم على بضائع بقيمة 500 مليار دولار
Reuters
ترامب يهدد الصين برسوم على بضائع بقيمة 500 مليار دولار
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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عن استعداده لفرض رسوم جمركية على منتجات بقيمة 500 مليار دولار قادمة من الصين، التي توترت العلاقات التجارية معها مؤخرا.

وفي حديث لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، هدد ترامب بتصعيد الخلاف التجاري الحالي مع بكين.

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وفي إشارة إلى الاختلالات التجارية مع الصين، قال ترامب: "نحن بصدد كم هائل... أنا جاهز للوصول إلى 500".

وفرضت واشنطن مؤخرا رسوما جمركية إضافية على المستوردات الصينية، حيث يطالب البيت الأبيض بخفض العجز التجاري أمام الصين بواقع 200 مليار دولار، إذ وصل العجز العام الماضي إلى نحو 375 مليار دولار لصالح الصين.

بكين من جهتها، ردت على رسوم واشنطن بمثلها وأخضعت قائمة من المنتجات الأمريكية المستوردة لقيود الرسوم والجمرك.

المصدر: وكالات

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