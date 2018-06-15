ترامب يفرض رسوما على التكنولوجيا الصينية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بـ25% على سلع صينية قيمتها 50 مليار دولار في إجراء يرتبط بحقوق الملكية الفكرية والتكنولوجيا.

وقال ترامب اليوم الجمعة إن قائمة الرسوم تشمل سلعا من خطة "صنع في الصين 2025" الاستراتيجية الهادفة للهيمنة على الصناعات عالية التكنولوجيا والتي سوف "تقود النمو الاقتصادي للصين في المستقبل، لكنها تلحق الضرر بالنمو الاقتصادي للولايات المتحدة ودول كثيرة أخرى".

وتعهد الرئيس الأمريكي بفرض مزيد من الرسوم إذا اتخذت بكين إجراءات انتقامية، بعد ما توعدت بكين برد سريع في حال تضررت مصالحها.

من جهتها، أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة فرض رسوم جمركية فورية على كمية من واردات الصين من الولايات المتحدة ردا على القرار الأمريكي.

وقالت وزارة التجارة في موقعها على الإنترنت "نأسف بشدة لعدم احترام الولايات المتحدة للتوافق القائم وإشعالها حربا تجارية.. هذه الخطوة الأمريكية لن تضر فقط بالمصالح الثنائية لكنها تنسف نظام التجارة العالمي".

كذلك دعت الصين كل دول العالم إلى تحرك مشترك ضد سلوك الولايات المتحدة.

ويطالب البيت الأبيض بخفض العجز التجاري بما يقارب 200 مليار دولار مع العملاق الآسيوي، إذ بلغ العام الماضي نحو 375 مليار دولار لصالح الصين.

وفي مارس الماضي، أقرت الولايات المتحدة مرسوما يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية وقيود استثمارية على الصين تصل إلى 60 مليار دولار.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي