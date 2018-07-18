مسؤول روسي يكشف لـ"RT" عما تصدره مصر لروسيا

أعلن الملحق التجاري الروسي في مصر عن زيادة التبادل التجاري بين موسكو والقاهرة، في الفترة بين يناير ومايو 2018، حيث سجلت 2.755 مليار دولار بزيادة قدرها 32% عن نفس الفترة من 2017.

وقال الملحق التجاري روسلان أصلانوف، في تصريحات خاصة لـRT، اليوم الأربعاء، أن الصادرات الروسية لمصر بلغت 2.419 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات المصرية إلى روسيا 356 مليون دولار.

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وجاء تصدير الحبوب والقمح الروسي لمصر في المرتبة الأولى بـ805 ملايين دولار، بزيادة تبلغ 33%، أما تصدير المعادن فجاء في المرتبة الثانية بنسبة زادت عن 110% بمبلغ 494 مليون دولار.

وتمثلت الصادرات المصرية إلى روسيا في الفواكه والخضروات، والصابون، والأدوية، والمعدات الكهربائية، حيث صدرت مصر لروسيا فاكهة بـ165 مليون دولار، وخضروات بـ144 مليون دولار.

المصدر: RT