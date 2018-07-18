 
مباشر

مسؤول روسي يكشف لـ"RT" عما تصدره مصر لروسيا

مال وأعمال

مسؤول روسي يكشف لـ
Globallookpress Xinhua / Ding Ting
صادرات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kj5w

أعلن الملحق التجاري الروسي في مصر عن زيادة التبادل التجاري بين موسكو والقاهرة، في الفترة بين يناير ومايو 2018، حيث سجلت 2.755 مليار دولار بزيادة قدرها 32% عن نفس الفترة من 2017.

وقال الملحق التجاري روسلان أصلانوف، في تصريحات خاصة  لـRT، اليوم الأربعاء، أن الصادرات الروسية لمصر بلغت 2.419 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات المصرية إلى روسيا 356 مليون دولار.

إقرأ المزيد
روسيا تزيد حجم تجارتها مع مصر

وجاء تصدير الحبوب والقمح الروسي لمصر في المرتبة الأولى بـ805 ملايين دولار، بزيادة تبلغ 33%، أما تصدير المعادن فجاء في المرتبة الثانية بنسبة زادت عن 110% بمبلغ 494 مليون دولار.

وتمثلت الصادرات المصرية إلى روسيا في الفواكه والخضروات، والصابون، والأدوية، والمعدات الكهربائية، حيث صدرت مصر لروسيا فاكهة بـ165 مليون دولار، وخضروات بـ144 مليون دولار.

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا