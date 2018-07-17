مصر تستخرج الغاز من بئر جديدة

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، الانتهاء من وضع البئر التنموية الجديدة "نيدوكو جنوب غرب 3" على خريطة الإنتاج في حقل نورس للغاز الطبيعي في الدلتا.

وقال الوزير المصري في بيان له، إن معدلات إنتاج البئر 180 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، مضيفا أن شركة بترول بلاعيم "بتروبل" القائمة بالعمليات في حقل نورس انتهت من أعمال حفر وإكمال البئر التنموية الجديدة وربطها بتسهيلات الإنتاج الحالية في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الشهرين.

وتعد هذه البئر التنموية هي البئر الـ15 في مشروع تنمية حقل نورس، والتي أسهمت في المحافظة على معدلات الإنتاج من الحقل عند 1.2 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا واستمرار تحقيق أعلى إنتاجية من الغاز الطبيعي في تاريخ منطقة دلتا النيل والتي تنتج منذ 5 عقود مع وجود إمكانية لزيادة الإنتاج في ظل توافر التسهيلات الإنتاجية القادرة على استيعاب هذه الزيادة.

المصدر: المصري اليوم