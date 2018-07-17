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شركة صينية تخسر الملايين بعد تتويج فرنسا بلقب مونديال روسيا

17 يوليو 2018 | 14:20 GMT
شركة صينية تخسر الملايين بعد تتويج فرنسا بلقب مونديال روسيا
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FRANCK FIFE / AFP

تعرضت شركة (Vatti) الصينية المختصة في إنتاج أدوات المطبخ، لخسائر بملايين الدولارات بعد تتويج منتخب فرنسا بلقب النسخة الـ21 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وبحسب صحيفة SCMP الصينية، فإن تتويج الديوك بكأس العالم 2018 كلف شركة Vatti أكثر من 29 مليون يوان أي حوالي 4.3 ملايين دولار.

وقامت الشركة في بداية الشهر الماضي بإعلان ترويجي لمنتجاتها بمشاركة عدد من اللاعبين الفرنسيين، وعدت من خلاله بإعادة قيمة مشتريات معينة "عرض مونديالي"  بالكامل لكل شخص يشتري من العرض بالفترة بين 1 يونيو الماضي و3 يوليو الجاري، وذلك في حال توّج منتخب الديوك بالكأس الذهبية.

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وتبلغ قيمة الـ"عرض المونديالي" الواحد 4999 يوان أي حوالي 747 دولار.

وتوّج المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بمونديال 2018، عقب تغلبه على نظيره الكرواتي بنتيجة 4-2 في المباراة النهائية للبطولة التي احتضنها ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو في الـ15 من يوليو الجاري.

المصدر: لينتا رو

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