بوتين يكشف عن الفرص التي أضاعتها الولايات المتحدة في روسيا

تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال حواره مع صحفي أمريكي أمس الاثنين، عن الفرص التي أضاعتها الولايات المتحدة في السوق الروسية.

وفي حوار قصير جرى مع الصحفي الأمريكي الشهير، كريس والاس، عقب مقابلة أجراها أمس الاثنين مع الرئيس الروسي، في عاصمة فنلندا هلسنكي، في أعقاب قمة بوتين – ترامب.

قال بوتين إن "سوق السيارات الروسية تعد إحدى أكبر أسواق السيارات في أوروبا، ففي العام الماضي تم بيع قرابة 1.7 مليون سيارة، ومن السيارات الأجنبية المباعة 50% أوروبية، و25% كورية، و20% يابانية، أما حصة السيارات الأمريكية فكانت 5% فقط".

وأضاف بوتين: "لماذا تحرمون أنفسكم من كافة الفرص؟"، ما أربك الصحفي الأمريكي الشهير، الذي رد قائلا: "إنني أطرح الأسئلة فقط وليس لدي إجابات عنها".

يشار إلى أن مبيعات السيارات في روسيا ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 11.9%، مقارنة بالعام 2016، وتظهر البيانات أن سيارات "كيا ريو" كانت الأكثر مبيعا في السوق الروسية.

المصدر: وكالات