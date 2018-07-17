مصر تطالب الدول الصناعية المتقدمة بنسبة من دخلها القومي

طالبت مصر الدول الصناعية المتقدمة بمساعدة الدول النامية بنسبة من دخلها في المساعدات الإنمائية الرسمية، كجزء أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري، سحر نصر، في بيان مجموعة الـ77 والصين، التي تترأسها مصر حاليا، أن هذا الإجراء المذكور أعلاه يجب أن يتماشى مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلدان النامية، داعية البلدان المتقدمة، إلى الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية بتحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل بالمساهمة بنسبة 0.7% من دخلها القومي.

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كما دعت الوزيرة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف عبء الديون على البلدان النامية، وإعادة هيكلتها وإدارتها بشكل سليم.

وأكدت الوزيرة، أن التمويل من أجل التنمية ينبغي أن يركز على توجيه الموارد للقضاء على الفقر، وهو الهدف الشامل لخطة عام 2030، وفي هذا الإطار، يجب أن تتفق أي موارد لتمويل التنمية مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلاد، مع امتلاك كل بلد سيادته الدائمة الكاملة على جميع ثرواته وموارده الطبيعية ونشاطه الاقتصادي.

المصدر: الوطن