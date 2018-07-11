مصر تخطط لإنشاء صندوق سيادي لضم أصول الدولة

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن وزارته تركز حاليا على الانتهاء من عدة قوانين، أهمها قانونا المناقصات والمزايدات، وصندوق مصر السيادي لضم أصول الدولة.

وأضاف وزير المالية، أن صندوق مصر السيادي، سيضم الأصول التي تملكها الدولة؛ لتعظيم الموارد وإدارة هذه الأصول بما يحقق عائدا للناتج القومي.

وأوضح أن هذا الصندوق هدفه حسن استغلال هذه الأصول، واختيارها أمر خاضع لجهات كثيرة، كما أن الصندوق له رأسمال لم يحدد بعد.

وأشار إلى أنه لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادي لواجهت مصر عجزا شديدا في توفير السلع الأساسية، وأن التأخر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، أدى لارتفاع الدين، مضيفا، أن الدين العام الماضي، وصل إلى 108% من الناتج المحلي، وانخفض هذا العام إلى 98%.

المصدر: مصراوي