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طهران تتحدث عن أساليب لتفادي العقوبات الأمريكية

مال وأعمال

طهران تتحدث عن أساليب لتفادي العقوبات الأمريكية
Reuters
ناقلة نفط
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أفاد النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، بأن بلاده يمكن أن تضع أساليب جديدة لبيع نفطها، لتجاوز العقوبات الأمريكية، التي تهدد هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الإيراني.

ووصف جهانغيري، بحسب ما نقله موقع "شانا" الإخباري اليوم الثلاثاء، جهود الولايات المتحدة، التي تبذلها لخفض صادرات إيران من النفط إلى الصفر، وصفها بـ"الوهم"، لكنه لم يكشف عن الأساليب التي ستتبعها بلاده لبيع نفطها.

وأضاف "يعتقدون أن بإمكانهم إيقاف صادرات النفط الإيرانية.. كل العالم بحاجة إلى النفط الإيراني، ويمكننا دائما أن نستحدث الأساليب لبيع نفطنا".

وكانت واشنطن أعلنت عن عقوبات جديدة ضد طهران، وطلبت من جميع الدول وقف شراء النفط الإيراني بحلول نوفمبر، ومن الشركات الأجنبية وقف التعامل مع إيران وإلا فستدرج على قوائم سوداء.

وتظهر بيانات منظمة "أوبك" أن متوسط الإنتاج اليومي لإيران من النفط الخام يبلغ قرابة 3.8 مليون برميل، منها 2.3 مليون برميل تقوم طهران بتصديرها.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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