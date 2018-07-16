سوريا ستراقب صهاريج البنزين بطريقة مبتكرة لمنع تهريبها

تحدث وزير النفط والثروة المعدنية السوري، علي غانم، عن إجراءات جديدة ستتخذ، من شأنها أن تنهي عمليات تهريب البنزين وغشه وتضبط توزيعه في سوريا.

وقال غانم، بحسب ما نشرته وزارة النفط والثروة المعدنية السورية على صفحتها في فيسبوك، إن الوزارة بصدد تنفيذ آليات جديدة تتضمن متابعة الصهاريج عبر نظام "GPS"، وتطبيق "الضبط الذكي" لتعبئة البنزين للسيارات.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تطبيق نظام "GPS" لضبط حركة الصهاريج بالتعاون مع مركز البحوث العملية السوري، وبفضل هذا النظام لن يكون بإمكان صهاريج البنزين المحملة تغيير مسارها.

كما أكد أن الوزارة مستمرة في تفعيل نظام البطاقة الذكية لتعبئة البنزين، ما سيؤدي إلى ضبط الكميات الموزعة عبر كافة المراحل، من المصافي وحتى محطات الوقود.

وأضاف أن تعديل لون البنزين لن يؤثر على التركيب الكيميائي للبنزين، في خطوة تهدف لمنع تهريب المحروقات خارج البلاد.

وكانت الحكومة السورية، في وقت سابق، وافقت على تمييز البنزين السوري الممتاز عن بنزين الدول الأخرى، عبر إعطائه لونا معينا، وذلك بعد أن زاد تهريب البنزين السوري إلى لبنان.

المصدر: وكالات