ارتفاع فاتورة استيراد مصر من روسيا خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2018

ارتفعت قيمة فاتورة استيراد مصر من روسيا خلال أول 4 أشهر من العام الجاري بنسبة 28.9% لتسجل نحو 1.638 مليار دولار مقابل، 1.271 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.

وأوضحت نشرة التجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن روسيا استحوذت على 6.8% من إجمالي قيمة الواردات المصرية خلال أول 4 أشهر من العام الجاري.

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وأشارت النشرة إلى أن أهم السلع المستوردة من روسيا مثل الحديد والصلب - الفولاذ ارتفعت قيمتها بنسبة 72% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2018، لتسجل 285.454 مليون دولار، مقابل 165.941 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت قيمة واردات مصر من الحبوب الروسية بنسبة 25.6% خلال أول 4 أشهر من العام الجاري لتبلغ 665.084 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 529.52 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وكذلك من الخشب ومصنوعاته والفحم الخشبي ارتفعت بنسبة 22.9% لتبلغ 118.74 مليون دولار مقابل 96.637 مليون دولار.

المصدر: "أموال الغد"