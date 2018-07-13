روسيا تلامس العشر الأوائل!

أظهر أحدث تقرير للبنك الدولي أن روسيا تقترب من دخول قائمة الدول العشر الأوائل في العالم، من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن تقدمت على كوريا الجنوبية واحتلت المرتبة الـ11.

وقال البنك الدولي، إن حجم الناتج المحلي الإجمالي الروسي نما، خلال العام الماضي، بواقع 300 مليار دولار، من 1.28 تريليون دولار إلى 1.58 تريليون دولار، ما أمن لروسيا مكانة متقدمة في التصنيف.

وتصدرت قائمة الدول من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقرير البنك الدولي، الولايات المتحدة، بناتج يبلغ 19.4 تريليون دولار، تليها في المرتبة الثانية الصين، بناتج يبلغ 12.23 تريليون دولار.

ومن ثم جاءت اليابان في المرتبة الثالثة، حيث بلغ حجم ناتجها الإجمالي 4.87 تريليون دولار، فيما احتلت ألمانيا المرتبة الرابعة بناتج إجمالي يبلغ 3.67 تريليون دولار، تليها المملكة المتحدة بـ 2.622 تريليون دولار.

وفي العالم العربي احتلت السعودية المرتبة الـ19 عالميا والأولى عربيا، من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ في 2017 نحو 683 مليار دولار.

فيما جاءت دولة الإمارات العربية في المرتبة الثانية عربيا والـ29 عالميا، بحجم ناتج إجمالي بلغ 382 مليار دولار، تليها في المرتبة الثالثة عربيا مصر، بـ 235 مليار دولار.

المصدر: وكالات