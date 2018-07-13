الصين تسعى لنيل حصة في كعكة إعمار ليبيا (صور)

تعهدت الصين مؤخرا بعودة شركاتها إلى ليبيا، والمساهمة في صندوق إعمار ليبيا، إضافة لفتح سفارة صينية بالعاصمة طرابلس في أقرب وقت ممكن.

كما وقعت ليبيا والصين مذكرة تفاهم بشأن انضمام ليبيا إلى مبادرة "الحزام والطريق"، التي أعلنت بكين عنها في 2013 وخصصت للمشاريع، التي ستقام في نطاقها 600 مليار دولار.

وجرى توقيع المذكرة، على هامش زيارة وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، محمد سيالة، إلى بكين لحضور منتدى التعاون العربي الصيني، الذي اختتم أعماله يوم الثلاثاء.

وذكرت حكومة الوفاق عبر صفحتها في "فيسبوك" أن بكين تعهدت باستئناف عمل الشركات الصينية في ليبيا، بعد انقطاع بسبب الأوضاع الأمنية في هذا البلد، الغني بالنفط.

كذلك نقلت الصفحة ترحيب وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بمشاركة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في قمة المنتدى الأفريقي الصيني، التي ستعقد في شهر سبتمبر المقبل.

المصدر: وكالات