الولايات المتحدة تطرح مشاريع نفطية ضخمة في مناقصة

تخطط الولايات المتحدة، في 15 أغسطس، لطرح مناقصة، تعد الأكبر، لتطوير حقول نفط وغاز في الجزء الأمريكي من خليج المكسيك.

وتعتزم الحكومة الأمريكية طرح قطاعات بمساحة تتجاوز الـ31 مليون هكتار في الجرف القاري لولايات تكساس ولويزيانا وميسيسيبي وألاباما وفلوريدا، وتعول السلطات على جذب أكبر عدد ممكن من الشركات، رغم ضعف الاهتمام بإعلان المناقصة الماضي.

وقالت واشنطن، إنه سيتم طرح 14622 قطاعا، يتراوح عمقها من 3 إلى 3400 متر، دون أن تكشف عن حجم احتياطيات النفط والغاز المتوقع وجودها في الجزء الأمريكي من الخليج.

إلا أن منظمة "أوبك" قالت، في تقرير لها، إن احتياطيات النفط والغاز غير المكتشفة في خليج المكسيك والقابلة للاستخراج قد تصل إلى 48 مليار برميل من النفط، و141 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وتتوقع المنظمة نمو إنتاج الولايات المتحدة من نفط خليج المكسيك في عام 2019 بواقع 30 ألف برميل، ليصل إلى 1.71 مليون برميل في اليوم.

المصدر: "نوفوستي"