ولايتي: روسيا مستعدة لاستثمار 50 مليار دولار في إيران

أفاد مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي أكبر ولايتي، اليوم الخميس، بأن موسكو أكدت استعدادها لاستثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار في قطاع النفط والغاز بإيران.

وقال ولايتي، للتلفزيون الإيراني، عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو اليوم: "إن الرئيس بوتين أكد أن بلاده مستعدة للاستثمار في قطاع النفط والغاز الإيراني بما يصل إلى 50 مليار دولار".

ووصف ولايتي هذه الاستثمارات بـ"الضخمة"، معتبرا أنها من الممكن أن تحل محل استثمارات الشركات الأوروبية، التي أعلنت خروجها من إيران، خوفا من العقوبات الأمريكية.

وكانت شركتا النفط، الروسية "روس نفط" والإيرانية "NIOC"، وقعتا العام الماضي، على هامش زيارة بوتين إلى طهران، خارطة طريق لتطوير مجموعة من حقول النفط والغاز في إيران، باستثمارات تصل إلى 30 مليار دولار.

إضافة لذلك، وقعت شركة "غازبروم" الروسية مع "NIOC" مذكرة تفاهم لتطوير حقول غاز في إيران، ونقل الغاز إلى الهند عبر باكستان.

المصدر: "نوفوستي"