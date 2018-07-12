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توقعات بنمو الاقتصاد اللبناني في 2018

مال وأعمال

توقعات بنمو الاقتصاد اللبناني في 2018
Reuters
بيروت
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توقع محافظ مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، اليوم الخميس، أن يحقق الاقتصاد اللبناني نموا خلال العام الجاري بنسبة 2%.

وأضاف سلامة، خلال مؤتمر اقتصادي في بيروت، أن البنك المركزي يتوقع أن يبلغ التضخم في لبنان ما بين 4% و5% في العام الحالي، وفقا لوكالة "رويترز".

وشهد الاقتصاد في لبنان تحسنا طفيفا في عام 2017، مقارنة بـ 2016، مدعوما بشكل أساسي بالقطاعات الاستهلاكية، ومن بينها قطاع السياحة، الذي شهد تحسنا في الأداء.

وقال البنك الدولي، في وقت سابق، إن الآفاق الاقتصادية للبنان على الأمد المتوسط ما تزال تتسم بالضعف، متوقعا أن ينمو الاقتصاد على الأمد المتوسط  بنسبة 2%، و2.5% في 2018.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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