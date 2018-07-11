قطر تبحث عن قرض بأربعة مليارات دولار

كشف مصدران مطلعان أن حكومة الدوحة تسعى للحصول على قرض بمليارات الدولارات لشراء مقاتلات "تايفون" الأوروبية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول قطري قوله: "طائرات تايفون الجديدة ستطور الجهود الاستراتيجية القطرية لتحقيق الاستقرار. أسلوب الدفع وآلياته لم تحدد بعد".

وقال أحد المصدرين إن التمويل الذي ستدعمه وكالات ائتمان يبلغ نحو أربعة مليارات دولار.

هذا وأبرمت قطر عقدا بقيمة خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.62 مليار دولار) مع شركة "بي.ايه.إي سيستمز" البريطانية الدفاعية في ديسمبر لشراء 24 مقاتلة تايفون.

وهذه الشركة BAE Systems مشروع مشترك بين "بي.ايه.إي" BAE وشركة "إيرباص" الفرنسية وشركة "ليوناردو" الإيطالية وتدعم ما يقدر بنحو 40 ألف وظيفة في بريطانيا.

وأعلنت BAE، التي تعد أكبر شركة للعتاد الدفاعي في أوروبا، وقتها أن العقد يخضع "لشروط تمويل واستلام خاصة بالشركة تتعلق بالدفعة الأولى من الثمن المقرر سدادها في موعد غايته منتصف عام 2018".

وفي مارس الماضي وافقت الشركة أيضا على استكمال محادثات مع السعودية بشأن طلبية لشراء 48 طائرة تايفون بقيمة تصل لمليارات الدولارات.

المصدر: رويترز