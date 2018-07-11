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الإمارات تحذّر أوتاوا من نزوح الاستثمارات الأجنبية عن كندا

مال وأعمال

الإمارات تحذّر أوتاوا من نزوح الاستثمارات الأجنبية عن كندا
Reuters
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي
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حث وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي كندا على الاستثمار في بنيتها التحتية لتحريك قطاع طاقتها، محذرا من أنها إن لم تفعل ذلك، ستواجه نزوح الاستثمارات عنها إلى الولايات المتحدة.

وقال المزروعي، أمس الثلاثاء، في مؤتمر استثماري بمدينة كالغاري الكندية: "إذا لم تكن لديكم البنية التحتية الضخمة، فسيذهب المستثمرون إلى جارتكم، التي لا تعاني من مشكلة في البنية التحتية... تحركوا وبسرعة إن كنتم تريدون الاحتفاظ بهؤلاء المستثمرين. أنا صريح لأنني أريد أن أكون صديقا صدوقا للكنديين... لا أريد أن تفوتهم الفرصة".

ووافقت الحكومة الكندية في مايو الماضي على شراء خط أنابيب "ترانس ماونتن" النفطي من "كيندر مورغن"، أكبر شركة أنابيب في الولايات المتحدة، بـ3.4 مليار دولار.

وتحاول كندا بهذه الخطوة زيادة طاقات تصديرها النفطي، حيث أن ضعف قدرات منظومة الأنابيب الكندية ساهم في تراجع سعر الخام الكندي الثقيل، مقارنة بالخام الأمريكي الخفيف.

المصدر: "رويترز"

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