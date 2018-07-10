الصين تعد بقروض لدول عربية تصل إلى 20 مليار دولار

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده ستمنح عددا من الدول العربية قروضا للتنمية الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار.

وقال تشين اليوم خلال منتدى التعاون الصيني العربي في بكين، إن القروض التي ستقدمها بلاده ستخصص لمشاريع، "تعمل على توفير فرص عمل جيدة وسيكون لها تأثير اجتماعي إيجابي على الدول العربية التي تحتاج لإعادة الإعمار".

وأضاف أنه يتوقع أن يتوصل المنتدى إلى اتفاق حول التعاون بشأن المبادرة، متابعا أن "الشعوب العربية والصينية على الرغم من أنها متباعدة بالمسافة، إلا أنها قريبة كالأسرة".

وأوضح أن القروض المقدمة تشكل جزءا من رؤية صينية خاصة "لإعادة الهيكلة الاقتصادية وتحفيز الصناعات"، مؤكدا استعداد بكين لتقديم قرض آخر بقيمة 150 مليون دولار لبعض دول المنطقة لتعزيز قدراتها في الحفاظ على الاستقرار.

ولفت إلى أن الموقع الجغرافي للدول العربية على طريق التجارة القديم يجعل منها "شركاء طبيعيين" في المبادرة الصينية الجديدة التي ترتكز على إعادة إحياء "طريق الحرير" من الصين إلى المناطق القريبة من إفريقيا وأوروبا، بمشاريع في البنى التحتية بقيمة تريليون دولار.

وتابع: "الصين ترحب بفرص المشاركة في تنمية المرافئ وبناء شبكات السكك الحديد في دول عربية، كجزء من شبكة لوجستية تربط آسيا الوسطى وشرق إفريقيا والمحيط الهندي بالبحر المتوسط".

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وسبق وأن قدمت بكين قروضا لدول عربية كان آخرها قرضا بقيمة 1.3 مليار دولار لجيبوتي، وأثارت هذه القروض الضخمة قلقا في الداخل والخارج إزاء الموقف الضعيف لدول فقيرة أمام ديون بهذا الحجم.

المصدر: أ ف ب