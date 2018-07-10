// 26.06.2018 по тикету 15478
الصين تقدم حزمة مساعدات لسوريا واليمن والأردن وفلسطين
Reuters
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أعلنت بكين عزمها تقديم نحو 100 مليون دولار لسوريا والأردن واليمن وفلسطين على شكل مساعدات إنسانية.
وقال الرئيس الصيني شى جين بينغ خلال افتتاح المنتدى الثامن للتعاون الصيني-العربي اليوم في بكين: "الصين ستقدم للشعب السوري والأردني واليمني 600 مليون يوان (90.6 مليون دولار) كمساعدات إنسانية".
وأشار شي إلى عزم بلاده مد الجانب الفلسطيني بنحو 100 مليون يوان (15 مليون دولار لدعم جهود السلطة الفلسطينية الرامية إلى تحفيز التنمية الاقتصادية، موضحا أنه سيعمل على مساعدة الشعب الفلسطيني في ساحات الأمم المتحدة على تعزيز مصالحها الدبلوماسية.
المصدر: نوفوستي
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