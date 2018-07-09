الروبل يتقدم مع تراجع الدولار في الأسواق العالمية

ارتفع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار، اليوم الاثنين، مع تراجع العملة الأمريكية في الأسواق، وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 13:26 بتوقيت غرينيتش، تراجع سعر صرف العملة الأمريكية بواقع 22 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 62.75 روبل للدولار الواحد، كذلك انخفض سعر صرف اليورو بواقع 12 كوبيكا إلى 73.87 روبل.

وجاء ارتفاع الروبل مدعوما بتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، حيث انخفض المؤشر بنسبة 0.13% إلى 93.839 نقطة.

كذلك شكل ارتفاع أسعار النفط دعما للعملة الروسية، حيث صعدت الأسعار مع تركيز المستثمرين على شح المعروض في السوق بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات.

وترافق ذلك مع صعود مؤشري بورصة موسكو على خلفية ارتفاع البورصات العالمية، حيث صعد المؤشر"MICEX" للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 1% إلى 2368.66 نقطة، فيما ارتفع المؤشر "RTS" للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.26% إلى 1187.60 نقطة.

المصدر: وكالات