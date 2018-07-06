الإمارات تستثمر في سيارات الكرملين

ستنضم الإمارات إلى الشراكة في إنتاج سيارات روسية فارهة من طراز "أوروس"، وهي العلامة التجارية لسيارات "كورتيج" التي صنعت إحداها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خصيصا.

وذكر بيان صدر عن وزارة التجارة والصناعة الروسية اليوم الجمعة، أن اتفاقا مبدئيا لإنشاء شركة مشتركة أبرم اليوم بين شركة الاستثمارات الإماراتية "توازن" (DSDF)، ومعهد "نامي"، وشركة "أوروس" الروسية وهما الشريكان في مشروع "كورتيج" لصناعات سيارات كبار المسؤولين في روسيا، على أن تتفق الأطراف بشكل نهائي قبل نهاية العام الجاري.

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وفي إطار الشراكة الجديدة ستستثمر "توازن" نحو 110 ملايين يورو، لتطوير وإنتاج سيارات فاخرة مشابهة للتي صنعت لنخبة المسؤولين الروس في إطار "كورتيج"، وذلك تحت علامة "أوروس" الروسية.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاق في مدينة قازان الروسية، وبحضور وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

وقال الوزير الروسي عقب مراسم التوقيع إن الاتفاق يمثل مرحلة جديدة في مشروع "كورتيج"، مشيرا إلى أن الأطراف الموقعة تعتزم تطوير سلسلة كاملة من سيارات "أوروس".

و"كورتيج" هو مشروع لتصميم وإنتاج عائلة من السيارات الفاخرة تشمل سيارات الليموزين وسيدان وميني فان لكبار المسؤولين في روسيا، وفي مقدمتهم الرئيس الروسي.

واطلع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان خلال استقبال الرئيس بوتين له في الكرملين الشهر الماضي على سيارة الرئيس الروسي الجديدة المصنوعة ضمن مشروع "كورتيج".

المصدر: وكالات