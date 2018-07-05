تركيا تفوز بمناقصة بناء 4 سفن حربية لباكستان

فازت تركيا بمناقصة لبناء أربع سفن حربية (كورفيت) لصالح القوات البحرية الباكستانية، حسبما أعلنه وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، اليوم الخميس.

وأضاف جانيكلي، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى جمهورية الجبل الأسود، أن "هذه المناقصة هي الأكبر سعرا لصفقة واحدة، في مجال الصناعات الدفاعية التركية".

وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية، يعتبر مهما للغاية بالنسبة لوزارة الدفاع وللصناعات الدفاعية التركية، بالنظر إلى أن "القسم الأكبر من السفن الأربع، ستتم صناعتها من المنتجات المحلية، وستكون السفن الحربية من طراز "ميلغم".

According to the multi-billion dollar deal, Turkey will provide Pakistan with 4 domestically developed MİLGEM corvettes, 2 ships will be built in Istanbul and 2 others in Karachi, the Pakistani navy will also receive engineering information, traininghttps://t.co/BzV7tM1Gaopic.twitter.com/G6O4BXPouG — DAILY SABAH (@DailySabah) July 5, 2018

وأوضح وزير الدفاع التركي، أنهم أجروا محادثات لأكثر من ستة أشهر، "مثلت مرحلة صعبة وشاقة، وانتهت اليوم بتوقيع الطرفين على الاتفاق".

وأكد أن "فوز تركيا بالمناقصة، مؤشر مهم جدا للمستوى، الذي وصلت إليه الصناعات الدفاعية التركية".

وذكرت وكالة "الأناضول" أن مراسم توقيع الاتفاقية بين البلدين أقيمت، اليوم الخميس، في مقر وزارة الإنتاج الدفاعي الباكستانية في مدينة روابندي، بحضور مسؤولين كبارا من كلا البلدين.

dailysabah.com

وقرر الجانبان، بناء اثنتين من السفن الأربع في ترسانة إسطنبول، واثنتين في مدينة كراتشي جنوبي باكستان. وسيستغرق صنع السفينة الأولى 54 شهرا، والثانية 60 شهرا، والثالثة 66 شهرا، والرابعة 73 شهرا.

ومن المقرر انضمام أول سفينتين إلى القوات البحرية الباكستانية، عام 2023، على أن يتم تسليم البقية بعد عام، ويبلغ طول السفن 99.56 مترا، وعرضها 14.42 مترا، وستكون السرعة القصوى 26 عقدة.

يشار إلى أن سفن "ميلغم" الحربية تتمتع بإمكانات متنوعة مثل جمع المعلومات الاستخباراتية والرصد والبحث والإنقاذ وغيرها.

المصدر: "الأناضول"