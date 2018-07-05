"غازبروم" تنفي ادعاءات كييف حول حجز أصول أوروبية لها

نفى عملاق الغاز الروسي "غازبروم" إعلان شركة الطاقة الأوكرانية "نفطوغاز" أن يكون القضاء السويسري قد استأنف الحجز على أسهم شركتي "نوردستريم" و"نوردستريم 2"، وفقا لما نقلته "نوفوستي".

وقالت "غازبروم"، اليوم الخميس، إن إعلان "نفطوغاز" غير صحيح، وإن المحكمة السويسرية لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن طلب "نفطوغاز" احتجاز أصول لها في أوروبا، لكن المحكمة أصدرت قررا بإلغاء استثناء أسهم "نوردستريم" و"نوردستريم 2" من قائمة الأصول التي يمكن احتجازها خلال فترة النظر بطلب الشركة الأوكرانية.

ويأتي ذلك بعد أن حاولت الشركة الأوكرانية، الشهر الماضي، فرض حجز على أصول للشركة الروسية في هولندا، وذلك تنفيذا لقرار محكمة التحكيم في ستوكهولم، والقاضي بدفع "غازبروم" تعويضات بقيمة 2.5 مليار دولار لـ"نفطوغاز".

ونجحت "غازبروم" بتعليق تنفيذ قرار محكمة التحكيم في ستوكهولم، حيث أوقفت محكمة الاستئناف في مقاطعة سفيا بالسويد تنفيذ القرار، لكن "نفطوغاز" تحاول مجددا عبر القضاء السويسري فرض حجز مرة أخرى.

يشار إلى أن "نوردستريم" و"نوردستريم 2" هما شركتان تديران مشاريع لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا الغربية بواسطة أنابيب تمر عبر قاع بحر البلطيق، وتمتلك "غازبروم" في هاتين الشركتين حصة الأغلبية وتشاركها في المشروعين شركات أوروبية.

المصدر: وكالات