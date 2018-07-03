السعودية مستعدة لاستخدام طاقة إنتاج النفط الاحتياطية عند الحاجة

أعرب مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء عن استعداد المملكة لاستخدام طاقتها الإنتاجية الاحتياطية من النفط للحفاظ على توازن السوق واستقرارها.

وقال بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "المملكة مستعدة لاستخدام طاقتها الإنتاجية الاحتياطية عند الحاجة للتعامل مع أي متغيرات مستقبلية في معدلات العرض والطلب على البترول وبالتنسيق مع الدول المنتجة الأخرى".

#مجلس_الوزراء يؤكد على استعداد المملكة لاستخدام طاقتها الإنتاجية الاحتياطية عند الحاجة للتعامل مع أي متغيرات مستقبلية في معدلات العرض والطلب على #البترول وبالتنسيق مع الدول المنتجة الأخرى.#واس — واس (@spagov) 3 июля 2018 г.

كما أشار المجلس إلى أن "أحد أهم أهداف سياسة المملكة النفطية هو السعي دوما لتحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط بالتنسيق والتشاور مع الدول المنتجة الأخرى وكذلك الدول المستهلكة الكبرى".

وأضاف البيان أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وما جرى خلاله من تأكيد الزعيمين على ضرورة بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي.

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ويأتي ذلك بعد أن قال البيت الأبيض يوم السبت إن العاهل السعودي وعد الرئيس الأمريكي بأن المملكة ستزيد إنتاج النفط إذا لزم الأمر وبأن لديها القدرة على إنتاج مليوني برميل يوميا إضافية.

لكن البيت الأبيض عاد وصحح تصريحاته وقال إن "لدى المملكة القدرة على زيادة الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا، يمكن استخدامها عند الحاجة إذا لزم الأمر بهدف تحقيق الاستقرار في السوق".

المصدر: "واس"