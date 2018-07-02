طهران تهدد الرياض بزيادة إنتاجها النفطي

حذرت إيران السعودية من زيادة إنتاجها النفطي فوق السقف المحدد من قبل منظمة "أوبك"، وقالت إنه بمقدورها ضخ كميات أكبر من الخام إلى السوق وإن الرياض "ستهزم في هذا المجال"​​​.

وقال نائب رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، أبو الفضل حسن بيغي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، في معرض رده على الخطوات العملية التي ستتخذها طهران في حال أقدمت الرياض على زيادة الإنتاج بما يصل إلى مليوني برميل: "إذا تعاملت السعودية مع أوبك باستخفاف، وزادت من إنتاجها، يمكننا نحن أيضا أن نزيد من إنتاجنا مليون برميل وأن نطرحهم في السوق، في ذلك الوقت السعودية هي التي ستهزم في هذا المجال".

وشدد المسؤول على "أن السعودية لا يمكنها زيادة برميل واحد عن المخصصات التي تستطيع إنتاجها وفق اتفاق أوبك، العراق أيضا لا يمكنه فعل ذلك، والدول الأخرى أيضا، ليس لديها إمكانيات لزيادة الإنتاج لتعويض حصة إيران على الأقل في المدى المنظور".

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واعتبر أن بلاده تواجه حربا نفسية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد "التلاعب" بسوق النفط بشكل يصب في مصلحة بلاده، قائلا: "العالم اليوم بحاجة لنفطنا، هذا أمر حتمي، الدول تتطور، ويزيد عدد سكانها، وهم بحاجة إلى الطاقة، ولن يستطيعوا أن يستغنوا عن نفط إيران".

وجاء التصريحات بعد أن قال البيت الأبيض يوم السبت إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وعد الرئيس الأمريكي بأن المملكة ستزيد إنتاج النفط إذا لزم الأمر وبأن لديها القدرة على إنتاج مليوني برميل يوميا إضافية.

لكن البيت الأبيض عاد وصحح تصريحاته وقال إن "لدى المملكة القدرة على زيادة الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا، يمكن استخدامها عند الحاجة إذا لزم الأمر بهدف تحقيق الاستقرار في السوق".

المصدر: "سبوتنيك"