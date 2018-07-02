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النفط يهبط بعد الاتصال الهاتفي بين ترامب والملك سلمان

مال وأعمال

النفط يهبط بعد الاتصال الهاتفي بين ترامب والملك سلمان
Reuters
أرشيف - العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد ارتفاع ملحوظ خلال الجلسة الماضية، بعدما قال البيت الأبيض إن العاهل السعودي وعد الرئيس الأمريكي بزيادة الإنتاج عند الحاجة.

وبحلول الساعة 08:40 بتوقيت غرينيتش، هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.45% إلى 73.82 دولار للبرميل، بعد أن صعد 8% الأسبوع الماضي، إلى 74.46 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.

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فيما انخفض خام القياس العالمي "برنت" بنسبة 1.06% إلى 78.39 دولار، بعد أن ارتفع بأكثر من 5% الأسبوع الماضي.

وقال البيت الأبيض يوم السبت إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المملكة ستزيد إنتاج النفط إذا لزم الأمر وبأن لديها القدرة على إنتاج مليوني برميل يوميا إضافية.

لكن البيت الأبيض عاد وصحح تصريحاته وقال إن "لدى المملكة القدرة على زيادة الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا، يمكن استخدامها عند الحاجة إذا لزم الأمر بهدف تحقيق الاستقرار في السوق".

المصدر: "إنترفاكس"

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