تركيا تسجل أعلى نسبة تضخم منذ 2003

تجاوز معدل التضخم في تركيا خلال شهر يونيو الماضي مستوى 15%، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003، ما يشكل ضغوطا إضافية على الرئيس رجب طيب أردوغان لمواجهة غلاء الأسعار.

وأظهرت بيانات رسمية نشرت، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي ارتفع بنسبة 15.39% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن كان في مايو عند 12.15%.

وسجلت أعلى زيادة في يونيو في قطاع النقل، حيث ارتفعت الأسعار بـ24.26%، كذلك صعدت أسعار المفروشات والأدوات الكهربائية المنزلية بنسبة 18.91%.

كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل البطاطا والبصل والجزر كان من العوامل المسبب للارتفاع الحاد في مؤشر أسعار المستهلكين.

في سوق العملات، تراجعت العملة التركية بعد صدور البيانات من 4.6225 ليرة إلى 4.69 ليرة للدولار الواحد، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز". وخسرت الليرة أمام الدولار أكثر من 23% من قيمتها خلال العام الحالي.

المصدر: وكالات