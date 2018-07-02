 
مباشر

الإمارات تعتزم تنفيذ مشروعا لحل أزمة المياه

مال وأعمال

الإمارات تعتزم تنفيذ مشروعا لحل أزمة المياه
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kgf0

كشفت صحيفة خليجية عن مشروع ثوري للإمارات قد يسهم بحل أزمة المياه العذبة التي يعيشها هذا البلد الخليجي بحكم وقوعه ضمن المنطقة المناخية الأعلى حرارة والأقل في منسوب الأمطار عالميا.

وذكرت صحيفة "The Gulf News" أن شركة، تتخذ من أبوظبي مقرا لها، تخطط خلال العام القادم لنقل كتل جليدية ضخمة من القطب الجنوبي إلى ساحل إمارة الفجيرة، وستشكل هذه الكتل مصدرا هاما للمياه العذبة.

وأعلن للمرة الأولى عن هذا المشروع في العام الماضي، ومنذ ذاك الوقت استشار المشاركون في المشروع عددا من العملاء وتقدموا بطلب في المملكة المتحدة للحصول على براءات اختراع تتعلق بتقنيات سحب الجبال الجليدية والحد من ذوبانها.

وتقدر كلفة المشروع بنحو 50 مليون دولار، ومن المقرر في العام 2019 إجراء تجربة تتضمن نقل جبل جليدي إلى شواطئ أستراليا أو جنوب أفريقيا، على أن تتم في العام 2020 عملية نقل الجبل الجليدي من القطب إلى شواطئ الإمارات، حيث سيقطع مسافة 12000 كم.

كذلك من المخطط بناء معمل في الإمارات لتعبئة مياه الشرب التي يتم الحصول عليها من الجليد الذائب، ويتوقع القائمون على المشروع أن تساعد الجبال الجليدية على تقليل ملوحة مياه البحر، وزيادة كمية الأمطار.

المصدر: "The Gulf News"

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

البرازيل تتقدم على المكسيك بهدف مقابل لا شيء