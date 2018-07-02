الإمارات تعتزم تنفيذ مشروعا لحل أزمة المياه

كشفت صحيفة خليجية عن مشروع ثوري للإمارات قد يسهم بحل أزمة المياه العذبة التي يعيشها هذا البلد الخليجي بحكم وقوعه ضمن المنطقة المناخية الأعلى حرارة والأقل في منسوب الأمطار عالميا.

وذكرت صحيفة "The Gulf News" أن شركة، تتخذ من أبوظبي مقرا لها، تخطط خلال العام القادم لنقل كتل جليدية ضخمة من القطب الجنوبي إلى ساحل إمارة الفجيرة، وستشكل هذه الكتل مصدرا هاما للمياه العذبة.

وأعلن للمرة الأولى عن هذا المشروع في العام الماضي، ومنذ ذاك الوقت استشار المشاركون في المشروع عددا من العملاء وتقدموا بطلب في المملكة المتحدة للحصول على براءات اختراع تتعلق بتقنيات سحب الجبال الجليدية والحد من ذوبانها.

وتقدر كلفة المشروع بنحو 50 مليون دولار، ومن المقرر في العام 2019 إجراء تجربة تتضمن نقل جبل جليدي إلى شواطئ أستراليا أو جنوب أفريقيا، على أن تتم في العام 2020 عملية نقل الجبل الجليدي من القطب إلى شواطئ الإمارات، حيث سيقطع مسافة 12000 كم.

كذلك من المخطط بناء معمل في الإمارات لتعبئة مياه الشرب التي يتم الحصول عليها من الجليد الذائب، ويتوقع القائمون على المشروع أن تساعد الجبال الجليدية على تقليل ملوحة مياه البحر، وزيادة كمية الأمطار.

المصدر: "The Gulf News"