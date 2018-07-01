الاقتصاد السعودي يحقق نموا إيجابيا في الربع الأول من 2018

أكدت السلطات السعودية أن اقتصاد المملكة، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، حقق نموا إيجابيا في الربع الأول من العام الجاري، بعد انكماش شهده العام الماضي.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاءات في المملكة على موقعها الإلكتروني اليوم أن الاقتصاد السعودي شهد في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 ارتفاعا بنسبة 1.15%، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي حيث تقلص بنسبة 0.84%.

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وأشارت الهيئة إلى أن هذا النمو يأتي بسبب الارتفاع بنسبة 2.7% في القطاع غير النفطي الحكومي وبنسبة 0.62% في القطاع النفطي الذي تقلص بنسبة 2% في الربع الأول من العام الماضي.

وكان الاقتصاد السعودي قد دخل في النطاق السلبي العام الماضي، لأول مرة منذ عام 2009، بسبب انهيار أسعار النفط في العالم، لكن تلك الأسعار شهدت في مايو الماضي ارتفاعا لتصل إلى نحو 80 دولارا للبرميل .

وسجلت المملكة عجزا في ميزانيتها خلال السنوات الأربع الماضية واقترضت من الأسواق المحلية والعالمية فيما رفعت أسعار الوقود والطاقة بالإضافة إلى إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة هذا العام، في محاولة لسد العجز.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن العاهل السعودي سلمان بن عبر العزيز وافق على زيادة حجم الإنتاج النفطي في المملكة بمقدار مليوني برميل يوميا، لكن البيت الأبيض قدم في وقت لاحق توضيحا في هذا الشأن مؤكدا أن الحديث لم يدر إلا عن إمكانية استخدام احتياطيات إنتاج النفط في المملكة لتوازن الأسواق.

المصدر: أ ف ب