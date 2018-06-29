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مصر تستعد لمشروع ضخم في منطقة الشرق الأوسط

مال وأعمال

مصر تستعد لمشروع ضخم في منطقة الشرق الأوسط
Reuters
مصر تستعد لمشروع ضخم في منطقة الشرق الأوسط
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قالت الحكومة المصرية اليوم الجمعة إنها ستوقع عقدا لإنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط باستثمارات تقدر بنحو 10.9 مليار دولار.

وأشارت الحكومة في بيان صدر عن مجلس الوزراء إلى أن المجمع الجديد سيقام على مساحة خمسة ملايين متر مربع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة العين السخنة.

ووفقا للبيان، سيكون توقيع عقد المشروع، الذي سيوفر 48 ألف فرصة عمل، غدا السبت.

وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، بهذا الصدد إن المشروع "يتوافق مع استراتيجية البتروكيماويات ويمثل قيمة مضافة لهذه الصناعة فى مصر".

المصدر: "رويترز"

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