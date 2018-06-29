مصر.. السيسي يوافق على فرض رسوم جديدة

نشرت الجريدة الرسمية التابعة للحكومة المصرية، أمس الخميس، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على فرض رسوم جديدة على المعاملات الحكومية.

وأكدت الجريدة الرسمية أن الرئيس وافق على القانون رقم 153 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بعد موافقة مجلس النواب.

وتنص التعديلات الجديدة على فرض 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، و500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي، ومثلها على التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه.

كما تم فرض 500 جنيه على التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، ومثلها على التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، و500 أخرى على كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة الإقامة أو تجديدهما.

وعلى الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية دفع 10 آلاف جنيه، و2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، و1000 جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم فرض 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة و10 جنيهات رسما شهريا يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول.

المصدر: الأهرام