النفط يهبط وسط مخاوف من الخلافات التجارية

هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة في ظل تصاعد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة واقتصادات كبرى أخرى، على الرغم من وجود نقص في إمدادات الخام إلى الأسواق.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينيتش 73.18 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.4% عن التسوية السابقة. وسجل الخام الأمريكي أمس الخميس أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014، حيث بلغ 74.03 دولار للبرميل.

فيما انخفض سعر برميل "برنت" بواقع 16 سنتا إلى 77.69 دولار للبرميل.

وجاء الهبوط اليوم في ظل تصعيد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة من جانب، والاقتصادات الكبرى، ومن بينها الصين والهند والاتحاد الأوروبي، من جانب آخر.

فضلا عن ذلك، فإن الحكومة الأمريكية تحاول قطع الطريق أمام إمدادات الخام الإيراني إلى أسواق النفط العالمية، وذلك عن طريق تطبيق عقوبات في نوفمبر المقبل على طهران.

وأبدى الكثيرون من كبار مشتري النفط الإيراني، ومن بينهم اليابان والهند وكوريا الجنوبية، بالفعل نيتهم التوقف عن استيراد الخام الإيراني ما لم تمنحهم واشنطن استثناء من العقوبات.

وحتى ذلك الحين، يبدو أن آسيا تحصل على أكبر قدر ممكن من النفط الإيراني، حيث أظهرت بيانات تتبع سفن وأخرى حكومية أن واردات كبار مشتري النفط في آسيا من الخام الإيراني ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 8 أشهر خلال مايو الماضي.

وتشير البيانات إلى أن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية استوردت الشهر الماضي 1.8 مليون برميل يوميا من إيران. ويزيد ذلك بنحو 15% عن مستويات ما قبل عام.

المصدر: "رويترز"